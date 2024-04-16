Nijerya'da Enflasyon 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı

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Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu martta yüzde 33,2 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 33,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon, 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

Ekmek, tahıl, süt ürünleri, yumurta, et ve bitkisel yağ gibi emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda, enflasyonun ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Artan enerji maliyetleri de enflasyona etki ederken, birçok üretici üretim hatlarına güç sağlamak ve ülke içinde malları taşımak için yüksek ücret ödüyor.

Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya, insanları yoksulluğa iten yoğun bir ekonomik çöküşle karşı karşıya.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.