Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu martta yüzde 33,2 ile 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon, geçen ay yüzde 33,2 oldu. Böylece ülkede enflasyon, 30 yılın en yüksek seviyesine yükseldi.
Ekmek, tahıl, süt ürünleri, yumurta, et ve bitkisel yağ gibi emtia fiyatlarındaki artış nedeniyle gıda, enflasyonun ana belirleyicisi olmaya devam ediyor.
Artan enerji maliyetleri de enflasyona etki ederken, birçok üretici üretim hatlarına güç sağlamak ve ülke içinde malları taşımak için yüksek ücret ödüyor.
Afrika'nın en büyük ekonomisi Nijerya, insanları yoksulluğa iten yoğun bir ekonomik çöküşle karşı karşıya.
Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.
Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu, ülkede hayat pahalılığına yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Enflasyon 30 Yılın En Yüksek Seviyesine Çıktı - Son Dakika
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 30 yaşındaki Onur A., babasının gözleri önünde tüfekle kendisini vurarak intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, adli tıp kurumuna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil dereye düştü. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak dereye düşen araçta bulunan 5 kişiden 4'ü hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için hastane morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, virajı alamayarak dereye düştü ve yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?