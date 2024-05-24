Nijerya'da Eski Merkez Bankası Başkanının Mal Varlığına El Konuldu - Son Dakika
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Nijerya'da Eski Merkez Bankası Başkanının Mal Varlığına El Konuldu

Nijerya\'da Eski Merkez Bankası Başkanının Mal Varlığına El Konuldu

Nijerya'da yolsuzluk suçlamasıyla görevine son verilen eski Merkez Bankası Başkanı Godwin Emefiele'nin 5,26 milyon dolar parası ile mal varlığına el konulması kararı verildi. Lagos'taki Yüksek Mahkeme, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun başvurusunu kabul etti ve Emefiele'nin bankalardaki parası ile bazı mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu. Emefiele, daha önce de yolsuzluk ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanmış ancak kefaletle serbest bırakılmıştı.

24.05.2024 18:53
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Nijerya'da mahkeme, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'nin 5,26 milyon dolar parası ile mal varlığına el konulması kararı verdi.

Lagos'taki Yüksek Mahkeme, Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu'nun (EFCC) Emefiele hakkında yaptığı başvuruya ilişkin kararını açıkladı.

Yargıç Yellim Bogoro, Emefiele'nin ülkedeki bankalarda tuttuğu 5,26 milyon dolar parası ile bazı mal varlıklarına el konulduğunu duyurdu.

Başvuruyu incelediğini aktaran Bogoro, "Başvuruyu haklı buluyorum ve talep edildiği şekilde kabul ediyorum." dedi.

Olay

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Haziran 2023'te yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Emefiele'nin görevine son verdi.

EFCC, Kasım 2023 başında Emefiele'yi yaklaşık 1,3 milyon dolar tutarında 6 yolsuzluk ve dolandırıcılıkla suçladı.

Bu iddialar üzerine mahkeme, Emefiele'nin tutuklanmasına karar verdi.

Emefiele, kefalet koşullarını yerine getirmesinin ardından 23 Aralık 2023'te serbest bırakıldı.

EFCC, ocakta Emefiele hakkında 14 maddelik yeni suç duyurusunda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Eski Merkez Bankası Başkanının Mal Varlığına El Konuldu - Son Dakika

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