Nijerya'da fidye için kaçırılan 30 kişi kurtarıldı

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Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde fidye için kaçırılan 30 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Polis Komiseri Aliyu Abubakar Musa, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin eyaletin Dutsinma bölgesindeki köylerde barınan silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Musa, operasyonlarda fidye için kaçırılan 30 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Operasyonlarda silahlı kişilerin barınma alanlarının imha edildiğini aktaran Musa, çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak kaçırdıkları rehineler için fidye talep ediyor.