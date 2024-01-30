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Nijerya'da fidye için kaçırılan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da fidye için kaçırılan 35 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan 35 kişi, ordunun düzenlediği operasyon sonucunda kurtarıldı. Kaçırılan kişiler için 60 milyon naira fidye istenmişti. Nijerya'da fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanmasına rağmen, insan kaçırma suçunun cezası idam olarak belirlenmiştir.

Nijerya\'da fidye için kaçırılan 35 kişi kurtarıldı
30.01.2024 - 00:59,  Güncelleme: 01:00
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Nijerya'nın kuzeyindeki Katsina eyaletinde 22 Ocak'ta fidye için kaçırılan 35 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Batsari Bölge Başkanı Yusuf Mamman, yaptığı açıklamada, ordunun Katsina eyaletine bağlı Batsari bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Mamman, operasyonda geçen hafta silahlı kişilerin fidye için rehin aldığı 35 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı kişilerin geçen hafta Batsari bölgesinde düzenlediği baskında kaçırdığı 35 kişi için 60 milyon naira (67 bin dolar) fidye istenmişti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nijerya'da fidye için kaçırılan 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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