Nijerya'da gözaltında ölen 37 kişinin aileleri sorumluların cezalandırılmasını istedi

Nijerya'da yasa dışı madencilik şüphesiyle gözaltına alındıkları sırada hayatını kaybeden 37 kişinin yakınları, sorumluların cezalandırılmasını ve el konulan kişisel eşyalarının kendilerine iade edilmesini istedi.

Nijerya'nın Nijer eyaletinin başkenti Minna'da, Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) gözaltı tesisinde 18 Eylül'de hayatını kaybeden 37 kişinin aileleri, maddi tazminatın yaşadıkları kaybı telafi edemeyeceğini belirtti.

Aralarında gençlerin de bulunduğu madencilerin yakınları, olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Hayatını kaybedenlerden 25 yaşındaki Suleiman Tanko'nun babası Dantala Tanko, oğlunun kaybının ailesi için büyük bir yıkım olduğunu belirterek yaşadıkları acıyla baş etmekte zorlandıklarını söyledi.

Tanko, oğlunun artık hayatta olmadığı gerçeğini kabullenmenin kendileri için çok zor olduğunu ifade etti.

Oğlunu kaybeden Zainab Salihu da hiçbir maddi tazminatın evladının yerini dolduramayacağını vurgulayarak, "Tek istediğim oğlumu geri görmek. Onu dünyaya getirmek ve büyütmek için çok emek verdim. O böylece ölüp gidecek, hükümet de benden hayatıma devam etmemi mi bekleyecek?" dedi.

Bağımsız Soruşturma Komitesi Başkanı ve eski Devlet Güvenlik Servisi (DSS) Genel Müdür Yardımcısı Jonathan Kure, soruşturma sonuçlarını hafta başında İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo'ya sundu.

Raporda, komitenin hayatını kaybedenlerin yakınları ve olaydan sağ kurtulanlar için toplam 1,4 milyar Nijerya nairası (yaklaşık 1 milyon dolar) tazminat ödenmesini tavsiye ettiği belirtildi.

37 kişi gözaltında öldü

Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alınmıştı. NSCDC'nin tesisinde tutulan bu kişilerden 37'si, 18 Eylül'de gözaltında hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybeden 37 kişinin ölümünün yetersiz oksijenden kaynaklandığı bildirilmişti.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Tinubu, yasa dışı madencilikle suçlanan kişilerin devlet gözetiminde bulundukları süre boyunca yaşam, insan onuru ve insani muamele görme haklarının bulunduğunu belirtmişti.