Nijerya'da Güvenlik Güçlerine Saldırı

Nijerya'nın Kebbi eyaletinde güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda 1 polis ve 9 asker yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Kebbi eyaletine bağlı Giro Masa bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 1 polis ve 9 asker hayatını kaybetti, çok sayıda asker ve polis yaralandı.

Kebbi Valisi Nasir İdris, saldırıyı "barbarca" olarak nitelendirdi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.