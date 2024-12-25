Nijerya'da Hava Operasyonunda 10 Sivil Öldü - Son Dakika
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Nijerya'da Hava Operasyonunda 10 Sivil Öldü

Nijerya ordusunun terörle mücadelede düzenlediği hava saldırısında 10 sivil hayatını kaybetti.

25.12.2024 23:47
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Nijerya ordusunun Sokoto eyaletinde teröristlere karşı düzenlediği hava operasyonunda "yanlışlıkla" 10 sivil hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Sokoto eyaletinde, yeni ortaya çıktığı belirtilen terör örgütü Lakurawa'ya karşı bir hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda "yanlışlıkla" 10 sivil öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sokoto eyaletine bağlı Silame Bölge Başkanı Abubakar Muhammad Daftarana, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek, "Bombalar toplulukların üzerine düşmeye başladığında, köylüler huzur içinde oturuyorlardı. Hiçbir suç kaydı olmayan masum ve barışsever insanlardı." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

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