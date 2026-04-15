Nijerya'da Hava Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Hava Saldırısı: 100'den Fazla Ölü

15.04.2026 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya hükümeti, Borno'daki hava saldırısının terörle mücadele operasyonu olduğunu açıkladı.

Nijerya hükümeti, Borno eyaletinde düzenlenen ve sivil kayıplara yol açtığı bildirilen hava saldırısının, terörle mücadele kapsamında "hedefe yönelik bir operasyon" olduğunu bildirdi.

Nijerya Enformasyon ve Ulusal Yönelim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 11 Nisan'da Yobe ile Borno eyaletleri sınırındaki Jilli eksenine yönelik hava saldırısının "Hadin Kai Operasyonu" kapsamında Nijerya Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, operasyonun "gelişigüzel olmadığı" vurgulanarak, söz konusu bölgenin uzun süredir yüksek riskli alan olarak tanımlandığı ve sivillerin girişine yönelik güvenlik kısıtlamalarının bulunduğu ifade edildi.

"Kasu Daulaye" olarak bilinen Jilli ekseninin terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP unsurlarınca lojistik, vergi toplama ve saldırı koordinasyonu için kullanılan bir merkez olduğu belirtilen açıklamada, bu durumun istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleriyle tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, haftalar süren gözetim sonrası bölgede terör unsurlarının varlığının teyit edildiği ve hava saldırısının örgütün ikmal hatlarını kesmeyi amaçladığı bildirildi.

Nijerya ordusu, terör örgütü Boko Haram ile mücadele kapsamında 11 Nisan'da Yobe ile Borno eyaletleri sınırındaki Jilli pazarına yanlışlıkla hava saldırısı düzenlemişti.

Uluslararası Af Örgütü, saldırıda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Borno, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Hava Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:48:30. #7.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Hava Saldırısı: 100'den Fazla Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.