Nijerya'da İHA Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika
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Nijerya'da İHA Kullanımı Yasaklandı

Nijerya ordusu, kuzeydoğudaki terör tehdidi nedeniyle izinsiz İHA kullanımını yasakladı.

15.01.2025 18:46
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Nijerya ordusu, terör örgütlerinin faaliyetlerinin arttığı ülkenin kuzeydoğusunda insansız hava aracı (İHA) kullanımını yasakladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Ali U. Idris, yaptığı yazılı açıklamada, terör örgütlerinin yoğun faaliyet gösterdiği Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde izinsiz İHA kullanımının tehdit oluşturduğunu belirtti.

İdris, İHA'ların yerel ve ticari amaçlarla yaygınlaşmasının ciddi güvenlik endişelerine yol açtığına dikkati çekerek, devlet dışı aktörlerin ve suç gruplarının yıkıcı faaliyetler için bu araçları kullanabileceğine işaret etti.

Ülkenin kuzeydoğusunda İHA kullanımına yasak getirildiğini aktaran Idris, bu kısıtlamanın, boyutu ne olursa olsun, herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin çok ciddiye alınacağını vurguladı.

Nijerya'nın kuzeydoğusu yıllardır Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da İHA Kullanımı Yasaklandı - Son Dakika

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