Nijerya'da İntihar Saldırıları: 26 Ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Mart'ta düzenlenen intihar saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ülkede terör örgütlerine yönelik yürütülen "Hadin Kai Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Sani Uba, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mart'taki intihar saldırılarında ölü sayısının 26'ye çıktığını belirtti.

Uba, şüphelileri yakalamak ve yeni saldırıları önlemek amacıyla şehir genelinde güvenlik güçlerinin gözetim ve güvenlik operasyonlarını yoğunlaştırdığını kaydetti

Bu olayları, çok sayıda can kaybına yol açmayı ve bölge sakinleri arasında korku yaymayı amaçlayan koordineli saldırılar olarak nitelendiren Uba, "İlk bilgilere göre teröristler, kalabalık alanlarda eş zamanlı saldırılar düzenlemek amacıyla Maiduguri'ye birden fazla intihar bombacısı göndermiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Nijerya'nın Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de 16 Mart'ta akşam saatlerinde pazar, hastane ve üst geçit olmak üzere üç farklı noktada düzenlenen intihar saldırılarında 23 kişi hayatını kaybetmiş, 100'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, bölgede uzun süredir etkili olan terör örgütü Boko Haram benzer eylemlerle biliniyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.