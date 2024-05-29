Nijerya\'da ISWAP Terör Örgütünün Saldırısında 15 Balıkçı Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü ISWAP'ın düzenlediği silahlı saldırıda, 15 balıkçının yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, ISWAP teröristleri, Borno eyaletine bağlı Kukawa bölgesindeki nehirde balıkçılara silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 15 balıkçı hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, Borno ve Katsina eyaletlerinde teröristlere karşı operasyon düzenlediklerini ve 30 teröristin öldürüldüğünü kaydetti.
Ülkede terör örgütü Boko Haram'dan ayrılan DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusunda zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.
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