Nijerya'da Kabine Değişikliği

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Maliye ve Ekonomi Koordinasyon Bakanı Wale Edun ile Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanı Umar Dangiwa'yı görevden alarak yerlerine yeni isimler atadı.

Tinubu'nun kabine değişikliğini öngören kararı, Hükümet Genel Sekreteri George Akume tarafından yayımlanan açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, Edun görevini Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Taiwo Oyedele'ye, Dangiwa da görevini Muttaqha Rabe Darma'ya devredecek.

Devir teslim işlemlerinin, 23 Nisan mesai bitimine kadar tamamlanması talimatı verildi.