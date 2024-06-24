Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi - Son Dakika
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Nijerya'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Nijerya\'da Kaçak Petrol Tesisleri İmha Edildi

Nijerya'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesinde, kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 13 tesis imha edildi. Nijerya Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, kaçak petrol arıtma tesisleri yok edilirken, kaçak petrol taşınmasında kullanılan 7 tekne de ele geçirildi. Ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle büyük zararlar oluştuğu belirtiliyor.

24.06.2024 15:55
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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı olarak rafine edildiği 13 tesis imha edildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, 18-22 Haziran'da ülkenin Rivers, Bayelsa ve İmo eyaletlerinde operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 13 kaçak petrol arıtma tesisinin imha edildiğini kaydeden Gabkwet, kaçak petrol taşınmasında kullanılan 7 teknenin de ele geçirildiğini aktardı.

Gabkwet, kaçak petrol işleme ve satma ile ülke ekonomisine zarar verenlere yönelik yapılan istihbarat çalışmalarının beklenen sonuçları verdiğini ifade etti.

Nijerya'daki petrol hırsızlığı ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, ülkede artan petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

37 milyar varillik petrol rezervi

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarına sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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