Nijerya'da kaçırılan öğrenciler kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da kaçırılan öğrenciler kurtarıldı

Nijerya\'da kaçırılan öğrenciler kurtarıldı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bulunan Confluence Üniversitesi'nden 9 Mayıs'ta kaçırılan 24 öğrenci, polisin operasyonuyla kurtarıldı. Ülkede son zamanlarda silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırıları artarken, fidye için kaçırma olayları da sıkça yaşanıyor.

14.05.2024 01:37
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Nijerya polisi, ülkenin kuzeyindeki Kogi eyaletinde, 9 Mayıs'ta Confluence Üniversitesi'nden kaçırılan 24 öğrencinin kurtarıldığını bildirdi.

Kogi Polis Sözcüsü Williams Aya, yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta eyaletin Osara bölgesinde bulunan Confluence Üniversitesi'ne düzenlenen saldırının ardından polisin silahlı kişilere yönelik operasyonlarını sürdüğünü belirtti.

Aya, silahlı kişilerin rehin aldığı 24 öğrencinin kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı kişiler, 9 Mayıs'ta Osara bölgesinde bulunan Confluence Üniversitesi'ne düzenlendiği saldırıda çok sayıda kişiyi kaçırmıştı.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, daha önce yerel güvenlik güçlerinin ve polisin silahlı kişilerle girdiği şiddetli çatışmada öğrencilerden bazılarının kurtarıldığını açıklamıştı. Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.???????

Kaynak: AA

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