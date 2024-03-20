Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kamyonun çarptığı 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kaduna Sözcüsü Jonas Agwu, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Kaduna- Abuja kara yolunda aşırı hız yapan kamyonun kontrolden çıkarak insanları ezdiğini belirtti.
Agwu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 kişinin yaralandığını kaydetti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Agwu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da kamyon kazası: 10 ölü, 48 yaralı - Son Dakika
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