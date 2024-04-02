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Nijerya'da kamyon otobüse çarptı: 13 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da kamyon otobüse çarptı: 13 ölü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde bir kamyonun bir ticari otobüse çarpması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Kazada ayrıca 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından çıkan yangında otobüsün içinde kalan yolcuların neredeyse tamamı hayatını kaybetti.

02.04.2024 17:05
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ABUJA, 2 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Kogi eyaletinde bir kamyonun bir ticari otobüse çarpması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kogi Federal Yol Güvenliği Birliği Komutanı Samuel Oyedeji, Salı sabahı Xinhua'ya yaptığı açıklamada, eyaletin Obajana bölgesindeki bir pazarda Pazar günü geç saatlerde meydana gelen kazada iki kişinin de yaralandığını belirtti.

Oyedeji, aracın kontrolünü kaybeden kamyon sürücüsünün, yolcularından bazıları alışveriş yaparken park halinde bekleyen otobüse çarptığını söyledi.

Yetkili, kazanın ardından yangın çıktığını ve "otobüsün içinde kalan yolcuların neredeyse tamamının yandığını" ifade etti.

Bir başka kamyon ile bir motosikletin de yangında küle döndüğünü belirten Oyedeji, yaralanan iki kişinin ise yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nijerya'da kamyon otobüse çarptı: 13 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kamyon otobüse çarptı: 13 ölü - Son Dakika
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