Nijerya'da kamyon ve otobüs çarpışması: 9 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da kamyon ve otobüs çarpışması: 9 ölü

Nijerya\'da kamyon ve otobüs çarpışması: 9 ölü

Nijerya'nın Ogun eyaletinde bir kamyon ile bir otobüsün çarpışması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazanın nedeni aşırı hız ve şerit ihlali olarak belirlendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, trafik ihlallerine ve aşırı hıza karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

21.02.2024 11:51  Güncelleme: 11:51
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ABUJA, 21 Şubat (Xinhua) -- Nijerya'nın güneybatısındaki Ogun eyaletinde Salı günü erken saatlerde bir kamyon ile bir otobüsün çarpışması sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti.

Ogun eyaletindeki Federal Yol Güvenliği Birlikleri Sözcüsü Florence Okpe, eyaletin başkenti Abeokuta'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Lagos-Abeokuta otoyolu üzerindeki bir köprüde meydana gelen olayda 7 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Trafik polisinin soruşturmasına atıfta bulunan Okpe, kazanın "aşırı hız ve şerit ihlali nedeniyle kamyon ile otobüsün kafa kafaya çarpışması" sonucu meydana geldiğini belirtti.

Okpe, yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını sözlerine ekledi.

Sürücüleri trafik ihlallerine ve aşırı hıza karşı uyaran yetkili, söz konusu ihlallerin yol açtığı büyük tehlikelere dikkat çekerek, yollarda seyahat edenlere her daim trafik kural ve düzenlemelerine uymalarını tavsiye etti.

Kaynak: Xinhua

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