Nijerya'da Kiliseden Müslümanlara Gıda Yardımı

Nijerya'nın Kaduna kentinde bir kilise, ramazan vesilesiyle bölgedeki Müslümanlara ve medreselere gıda yardımı yaptı.

Evanjelik kilisesi tarafından organize edilen yardım kapsamında, ihtiyaç sahibi Müslümanlara, medreselere ve bazı yerinden edilmiş kişilere pirinç, mısır ile çeşitli gıda malzemeleri dağıtıldı.

Kilise Genel Gözetmeni Yohanna Buru, mübarek ayda Müslümanların yanında olmak istediklerini belirterek, yardımın amacının eyalette barışı güçlendirmek ve dinler arası uyumu pekiştirmek olduğunu söyledi.

Buru, kilisenin son 20 yıldır kuzeydeki beş eyalette yoksul Müslümanlara ve medreselere ramazan boyunca destek verdiğini, her yıl gıda yardımlarının yanı sıra seccade ve plastik su kapları da dağıttıklarını ifade etti.

Artan hayat pahalılığına da dikkati çeken Buru, yaklaşık 50 gönüllü papaz ve imamın katılımıyla 7 gün süren bir farkındalık kampanyası düzenlediklerini ve esnafa ramazan döneminde gıda fiyatlarını düşürmeleri çağrısında bulunduklarını aktardı.

Bölgede Müslüman bir hayırsever kadının Noel ve yeni yıl dönemlerinde dul ve yetimlere destek verdiğini belirten Buru, bunun farklı inançlar arasındaki karşılıklı saygının bir göstergesi olduğunu kaydetti.