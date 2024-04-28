Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde kızamık salgını şüphesiyle en az 19 çocuk hayatını kaybetti. Mubi Kuzey yerel yönetim bölgesinde 200'den fazla çocuğun kızamık salgınından etkilendiği belirtiliyor. Yetkililer, aşı yaptırmayı reddeden ebeveynleri suçlarken, bölgeye sağlık görevlileri ve ilaçlar gönderildiği açıklandı.

28.04.2024 09:47  Güncelleme: 09:50
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ABUJA, 28 Nisan (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde kızamık salgını şüphesiyle şimdiye kadar en az 19 çocuk hayatını kaybetti.

Adamawa Sağlık Sorumlusu Felix Tangwami Cumartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Mubi Kuzey yerel yönetim bölgesinde 200'den fazla çocuğun kızamık salgınından etkilendiğinden şüphelenildiğini söyledi.

Tangwami'nin açıklamasına göre resmi raporlar, ölümlerin kızamık salgınının yol açtığı komplikasyonlardan kaynaklandığını gösteriyor. Yetkili ayrıca etkilenen bölgeye hızlı şekilde sağlık görevlileri ve ilaçlar gönderildiğini belirtti.

Ağır enfeksiyon geçiren çocukların uzman hastanelere sevk edileceğini belirten Tangwami, ebeveynleri çocuklarına aşı yaptırmayı reddetmekle suçladı.

Kızamık, beş yaş altı çocuklar arasında yaygın olan ancak aşılarla kolayca önlenebilen viral bir enfeksiyon. Virüs, öksürme veya hapşırma sonucu ortaya çıkan solunum damlacıkları yoluyla havadan yayılıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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