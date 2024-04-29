Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya\'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık tespit edildiği belirtilirken, sağlık personelleri ve ilaçlar bölgeye hızlı bir şekilde gönderildi. Şiddetli enfeksiyonu olan çocuklar hastanelere sevk edilecek.

29.04.2024 00:23
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık tespit edildiğini belirtti.

Tangwami, salgın nedeniyle 19 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

Bölgeye sağlık personelleri ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Tangwami, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceği konusunda güvence verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da kızamık salgınında 19 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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