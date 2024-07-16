Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 82'ye çıktı. Ülkede 33 eyalete yayılan salgında vaka sayısı 2 bin 809'a yükseldi. Kolera, gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olup, ishale ve su kaybına yol açarak ölümcül olabilmektedir. Nijerya'da temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahale eksikliği gibi faktörler hastalık ve ölüm riskini artırmaktadır.

16.07.2024 15:15
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Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 82'ye çıktığı bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ocaktan bu yana ülkenin 33 eyaletine yayılan kolera salgınında vaka sayısının 2 bin 809'a yükseldiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 82 olduğu belirtildi.

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da "ulusal acil durum" ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Kolera, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Kolera Salgınında Ölü Sayısı 82'ye Yükseldi - Son Dakika

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