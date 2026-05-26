Nijerya\'da Kurban Bayramı Hazırlığı

26.05.2026 19:45
Nijerya'da Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında yoğunluk artarken, fiyatlar da yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında yoğunluk arttı.

Başkent Abuja'ya yakın konumuyla ülkenin önemli hayvan ticaret merkezlerinden biri olarak bilinen Nasarawa eyaletindeki Maaliya Hayvan Pazarı'nda, farklı eyaletlerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar satışa sunuluyor.

Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatlerinden itibaren hareketliliğin yaşandığı pazarda, alıcılarla satıcılar arasında sıkı pazarlıklar dikkati çekiyor.

Hayvan tüccarlarından İbrahim Yusuf, AA muhabirine, bu yıl ekonomik şartlara rağmen pazarda yoğunluk yaşandığını söyledi.

Yusuf, yem fiyatları ve ulaşım maliyetlerindeki artış nedeniyle kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yükseldiğini belirterek, "Yakıt fiyatları arttığı için hayvanları uzak bölgelerden getirmek daha maliyetli oldu. Buna rağmen insanlar kurbanlık almak için pazara geliyor." dedi.

Pazarda özellikle koç ve keçilere talebin fazla olduğunu aktaran Yusuf, kurbanlık hayvanların büyüklüğüne göre 150 bin (110 dolar) ila 800 bin nairadan (585 dolar) satıldığını kaydetti.

Muhammed Garba da bayram hazırlıkları için pazara geldiklerini, fiyatların yüksek olmasına rağmen vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
