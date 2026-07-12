Nijerya'da Lassa Ateşi Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa Ateşi Can Almaya Devam Ediyor

12.07.2026 00:45
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Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 221'e çıktı, salgın 23 eyalette yayılmaya devam ediyor.

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 221'e yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkenin 23 eyaletine bağlı 111 yerel yönetim bölgesinde Lassa ateşi salgınının yayılmayı sürdürdüğü belirtildi.

Ülkede bir haftada 31 kişide Lassa vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, ocak ayından bu yana Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 221'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede Lassa ateşine bağlı vaka ölüm oranının arttığı belirtilerek, geçen yılın aynı döneminde yüzde 18,7 olarak kaydedilen ölüm oranının bu yıl yüzde 24'e yükseldiği aktarıldı.

Hastalıktan en fazla 21-30 yaş grubundaki kişilerin etkilendiği ifade edilen açıklamada, vakaların yaş aralığının 1 ila 93 olduğu kaydedildi.

Geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa Ateşi Can Almaya Devam Ediyor - Son Dakika

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