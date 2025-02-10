Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını: 53 Ölü

Güncel

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının, yıl başından bu yana ülkenin 10 eyaletine bağlı 54 bölgesinde yayıldığı belirtildi.

Ülkenin 8 eyaletinde 20-26 Ocak'ta 57 kişide daha Lassa ateşi vakasına rastlandığı ve bunlardan 12'sinin öldüğü ifade edilen açıklamada, böylece bu yıl tespit edilen Lassa ateşi vakası sayısının 290'a, hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının ise 53'e çıktığı kaydedildi.

Salgın nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.