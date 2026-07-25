Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Artıyor - Son Dakika
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Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Artıyor

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Nijerya'da son bir haftada 14 Lassa ateşi vakası tespit edildi, toplam ölü sayısı 224'e yükseldi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, bir haftada 14 Lassa ateşi vakası görüldüğü bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, son bir haftada ülkenin çeşitli eyaletlerinde 14 kişide Lassa ateşi tespit edildiği, önceki hafta da 31 vakanın kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Böylece bu yıl ülkede 23 eyaletteki 113 yerel yönetim bölgesinde doğrulanmış Lassa ateşi vakalarının görüldüğü, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 224'e yükseldiği belirtildi.

Hastalığa bağlı ölüm oranının geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 18,9 seviyesinden bu yıl yüzde 23,9'a çıktığı ifade edilen açıklamada, en fazla vakanın 21-30 yaş grubunda görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ülke genelindeki mücadele çalışmalarını koordine etmek amacıyla Ulusal Lassa Ateşi Olay Yönetim Sistemi'nin aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine, Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Lassa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Artıyor - Son Dakika

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