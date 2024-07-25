Nijerya'da maden ocağı saldırısında 5 kişi öldü, 2 Çinli kaçırıldı

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Nijerya'nın Kogi eyaletindeki bir maden ocağında düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 Çinli fidye için kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce Kogi eyaletinin başkenti Lokoja'daki bir maden ocağına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 Çin vatandaşı fidye için kaçırıldı.

Kogi Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Anya, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını belirtti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.