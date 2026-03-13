Nijerya'da Menenjit Riski Artıyor

Nijerya Meteoroloji Ajansı (NiMet), ülkede 11 eyaletin beyin ve omurilik zarlarını etkileyen menenjit hastalığı açısından yüksek risk altında olduğunu duyurdu.

NiMet tarafından yayımlanan halk sağlığı uyarısında ülkenin kuzeyindeki Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina, Kano, Jigawa, Adamawa, Gombe, Bauchi, Yobe ve Borno eyaletlerinde menenjit salgını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, beyin ve omuriliği etkileyen ciddi bir enfeksiyon olan menenjitin özellikle kalabalık ya da yeterince havalandırılmayan ortamlarda solunum yoluyla yayıldığı kaydedildi.

Hastalığın hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, tedavi edilmediği takdirde saatler içinde hayati tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle çocuklar ve genç yetişkinler, kalabalık ortamlarda yaşayan kişiler, kuru ve tozlu ortamlara maruz kalanlar ile bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hastalığa yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Vatandaşlara hastalığın erken belirtilerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılan açıklamada, ani yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, kusma ve ışığa hassasiyet gibi belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca menenjite karşı en etkili korunma yollarından birinin aşı olduğu ve hijyen kurallarına uyulması, aşırı kalabalık ortamlardan kaçınılması ve erken tıbbi yardım alınması gerektiği ifade edildi.

Nijerya'da geçen yıl menenjit nedeniyle 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.