Nijerya'da Menenjit Riski Artıyor
Nijerya'da Menenjit Riski Artıyor

13.03.2026 18:39
NiMet, 11 eyalette menenjit salgını riski olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini duyurdu.

Nijerya Meteoroloji Ajansı (NiMet), ülkede 11 eyaletin beyin ve omurilik zarlarını etkileyen menenjit hastalığı açısından yüksek risk altında olduğunu duyurdu.

NiMet tarafından yayımlanan halk sağlığı uyarısında ülkenin kuzeyindeki Sokoto, Zamfara, Kebbi, Katsina, Kano, Jigawa, Adamawa, Gombe, Bauchi, Yobe ve Borno eyaletlerinde menenjit salgını riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, beyin ve omuriliği etkileyen ciddi bir enfeksiyon olan menenjitin özellikle kalabalık ya da yeterince havalandırılmayan ortamlarda solunum yoluyla yayıldığı kaydedildi.

Hastalığın hızlı ilerleyebileceğine dikkat çekilen açıklamada, tedavi edilmediği takdirde saatler içinde hayati tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

Açıklamada, özellikle çocuklar ve genç yetişkinler, kalabalık ortamlarda yaşayan kişiler, kuru ve tozlu ortamlara maruz kalanlar ile bağışıklık sistemi zayıf bireylerin hastalığa yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtildi.

Vatandaşlara hastalığın erken belirtilerine karşı dikkatli olunması çağrısı yapılan açıklamada, ani yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun tutulması, kusma ve ışığa hassasiyet gibi belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca menenjite karşı en etkili korunma yollarından birinin aşı olduğu ve hijyen kurallarına uyulması, aşırı kalabalık ortamlardan kaçınılması ve erken tıbbi yardım alınması gerektiği ifade edildi.

Nijerya'da geçen yıl menenjit nedeniyle 200'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Şampiyonluk yarışı alev alev Trendyol 1. Lig’de lider değişti Şampiyonluk yarışı alev alev! Trendyol 1. Lig'de lider değişti
Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi Kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kadın öğretmene 21 yıl hapis talebi
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
Şişli’de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı Şişli'de silahlı kavgada pide kuyruğunda bekleyen kadın ağır yaralandı
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana

19:04
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
