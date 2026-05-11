Nijerya'da Minibüs Kazasında 11 Ölü

Nijerya'nın Ogun eyaletinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Eyaleti Müdürü Oludare Ogunjobi, yolcu minibüsünün Abeokuta-Lagos kara yolundaki Eruku Köprüsü'nde devrildiğini bildirdi.
Ogunjobi, kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını dile getiren Ogunjobi, bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade etti.
