Nijerya\'da Müslümanlar Ramazan Bayramı için camilere akın etti

Afrika'nın en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
Başkent Abuja ve Bauchi eyaletinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazı için açık alanda saf tuttu.
Bauchi'nin büyük meydanına toplanan kadın, erkek ve çocuklar, geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.
Hutbede Müslümanların görev ve sorumlulukları, günahlardan kaçınılması, ramazanda yapılan ibadetler ve hayır işlerinin devam ettirilmesi çağrısı yapıldı.
Namazın ardından ülkenin son zamanlarda içinde bulunduğu ekonomik sorunların yanı sıra güvenliği, refah ve huzuru ve tüm dünyada barış ve istikrar için dua edildi.
Alanda aileleri ve yakınlarıyla bir araya gelen halk, namazın ardından bayramlaştı. Öte yandan alandaki topluluk, süslenen atlar ve davul zurna eşliğinde bölge emirleri evlerine ulaşana kadar onlara eşlik etti.
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