 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı kullanımı yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı kullanımı yasaklandı

Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı ürünlerin satışı ve kullanımı yasaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, halkın güvenliği için böyle bir karar alındığını ve temerrüde düşenlerin gözaltına alınacağını ve haklarında dava açılacağını açıkladı. Halka, kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Nijerya\'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı kullanımı yasaklandı
25.12.2023 - 01:21,
Abone Ol

Nijerya'da güvenlik sorunları nedeniyle Noel ile yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı ürünlerin kullanılması yasaklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle eyaletlerde Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ile tüm patlayıcı ürünlerin satışı ve kullanımının yasaklandığı belirtildi.

Halkın güvenliği için böyle bir karar alındığı aktarılan açıklamada, temerrüde düşenlerin gözaltına alınacağı ve haklarında dava açılacağı ifade edildi.

Açıklamada, halka kutlamalar sürecinde patlayıcı maddelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nijerya, Noel, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı kullanımı yasaklandı - Son Dakika


00:07
Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01
Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45
Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23
İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47
Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum

Son Dakika
00:07 Ayhan Bora Kaplan'ın tehdit ettiği iş adamı konuştu: Arkasındaki bürokrat ve siyasilerin isimleri bende var
00:01 Maçta direğe çarpan Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı
23:45 Ordu'da cenazeye giden çift, trafik kazasında yaşamını yitirdi
23:23 İsrail ordusu, Gazze'de 5 İsrailli esirin cesedine ulaştı
22:47 Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 01:28:47. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da Noel ve yılbaşı kutlamalarında havai fişek ve patlayıcı kullanımı yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement