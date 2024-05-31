Nijerya'da ordu, 640 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da ordu, 640 teröristi etkisiz hale getirdi

Nijerya\'da ordu, 640 teröristi etkisiz hale getirdi

Nijerya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ordu mayıs ayında Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 640 terörist öldürüldü, 1051 kişi yakalandı ve 563 kişi kurtarıldı. Ayrıca, çok sayıda terörist sığınağı imha edildi ve 277 silah ele geçirildi.

31.05.2024 01:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güvenlik sorunlarının yaşandığı Nijerya'da, ordu bu ay terör örgütü mensubu 640 kişiyi etkisiz hale getirdi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun mayıs ayıda ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 640 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Buba, ayrıca aralarında teröristlere lojistik sağlayan kişilerin de bulunduğu 1051 kişinin yakalandığını aktardı.

Buba, operasyonlarda fidye için rehin alınan 563 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Operasyonlarda çok sayıda terörist sığınağının imha edildiğini belirten Buba, teröristlere ait 277 silah, motosikletler ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'la mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da ordu, 640 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
00:58 Mersin ve Manisa’da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu Mersin ve Manisa'da gıda zehirlenmesi: 81 işçi hastanelik oldu
00:37 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığından yakalandıktan sonra ilk fotoğraf geldi
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:58:16. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da ordu, 640 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement