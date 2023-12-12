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Nijerya'nın Ogun eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ogun Sözcüsü Florence Okpe, yaptığı açıklamada, eyaletteki Lagos-İbadan kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Okpe, kazada 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydeden Okpe, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da otobüs-kamyon çarpışması: 10 ölü, 7 yaralı - Son Dakika