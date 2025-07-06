Nijerya'nın Kano eyaletinde yolcu taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği (FRSC) Kano Eyaleti Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eyaletinde Kano-Zaria kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyona çarptığı belirtildi.
Açıklamada, 21 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otobüs-Kamyon Çarpışması: 21 Ölü - Son Dakika
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