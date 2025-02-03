Nijerya'nın Ondo eyaletinde iki otobüsün çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 49 kişi yaralandı.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Ondo Eyalet Koordinatörü Samuel Ibitoye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ore- Lagos kara yolundaki Odigbo bölgesinde iki yolcu otobüsünün çarpıştığını belirtti.
Ibitoye, kazada 28 kişinin yaşamını yitirdiğini, 49 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Ibitoye, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.
Ibitoye, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otobüs Kazası: 28 Ölü, 49 Yaralı - Son Dakika
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