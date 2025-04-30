Nijerya'nın Anambra eyaletinde yolcu otobüsü ile tankerin çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Anambra Eyaleti Müdürü Joyce Alexander, yaptığı açıklamada, Nteje-Awka kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün, seyir halindeki tankere çarptığını belirtti.
Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydeden Alexander, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Otobüs-Tanker Çarpışması: 8 Ölü - Son Dakika
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