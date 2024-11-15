Nijerya'da Petrol Üretimi Arttı

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Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, petrol üretiminin günde 1,8 milyon varile yükseldiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) Üst Yöneticisi Mele Kyari, yaptığı açıklamada, petrol üretiminin günde 1,8 milyon varile çıktığını ve yıl sonuna kadar günlük üretimin 2 milyon varile ulaşmasını hedeflediklerini belirtti.

Kyari, bu artışın, güvenlik kurumları, hükümet ve diğer paydaşlar ile yürütülen ortak çabaların bir sonucu olduğunu söyledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) son raporuna göre, Afrika kıtasının en büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'nın petrol üretimi ekim ayında 1,3 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

Nijerya'da devam eden petrol hırsızlığı nedeniyle ülkenin petrol kotası günlük 1,8 milyon varilden 1 milyon varile gerilemişti.