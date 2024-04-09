Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi - Son Dakika
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Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde Ramazan Bayramı sebebiyle 222 mahkumun para cezalarını ödeyerek serbest bırakıldığı açıklandı. Vali Dikko Radda'nın kararıyla mahkumlar, aileleriyle birlikte bayramı geçirebilecekler. Mahkumların cezaevlerinde tutulmalarının sebebi ise para cezalarını ödeyememeleri olarak belirtildi.

09.04.2024 17:07
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi.

Katsina Valiliği Sekreteri İbrahim Kaula-Mohammed, Vali Dikko Radda'nın, eyaletteki çeşitli cezaevlerinde kalan 222 mahkumun para cezalarını ödeyerek serbest bırakılmalarını sağladığını belirtti.

Kaula-Mohammed, bu kararın, mahkumların Ramazan Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirmelerini sağlamak için alındığını ifade etti.

Söz konusu mahkumların, mahkemeler tarafından kendilerine verilen para cezalarını ödeyemedikleri için cezaevlerinde tutulan kişiler olduğunu belirten Kaula-Mohammed, yönetimin adaleti sağlamayı sürdürme ve vatandaşların refahını temin etme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi - Son Dakika
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