Nijerya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi

Nijerya'nın Katsina eyaletinde Ramazan Bayramı dolayısıyla 222 mahkum affedildi.
Katsina Valiliği Sekreteri İbrahim Kaula-Mohammed, Vali Dikko Radda'nın, eyaletteki çeşitli cezaevlerinde kalan 222 mahkumun para cezalarını ödeyerek serbest bırakılmalarını sağladığını belirtti.
Kaula-Mohammed, bu kararın, mahkumların Ramazan Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirmelerini sağlamak için alındığını ifade etti.
Söz konusu mahkumların, mahkemeler tarafından kendilerine verilen para cezalarını ödeyemedikleri için cezaevlerinde tutulan kişiler olduğunu belirten Kaula-Mohammed, yönetimin adaleti sağlamayı sürdürme ve vatandaşların refahını temin etme konusundaki kararlılığını vurguladı.
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