Nijerya'da Sel Felaketi: 8 Ölü

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen seller nedeniyle 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Adamawa eyaletine bağlı Shagari, Yolde Pate ve Sabon Pegi bölgelerinde aşırı yağışlar sonucu seller meydana geldi.

Seller nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Onlarca kişinin kaybolduğu sellerde, çok sayıda ev hasar gördü.

Adamawa Vali Yardımcısı Kaleptapwa Farauta, sellere ilişkin basına yaptığı açıklamada, hükümetin sel mağdurlarına gıda ve gıda dışı ürünler sağladığını belirtti.

Farauta, sel nedeniyle evsiz kalan kişiler için kamplar açıldığını kaydederek, "Ayrıca mağdurlara ücretsiz ilaç sağladık." dedi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Ülkede mart-haziran ayları arasında meydana gelen şiddetli yağış, fırtına ve seller nedeniyle en az 220 kişi hayatını kaybetmişti.