Nijerya'da Silahlı Çete Saldırısı: 11 Ölü

Güncel

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, silahlı çete üyelerinin düzenlediği saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri, Zamfara eyaletine bağlı Tsafe bölgesinde saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.

Nijerya Hava Kuvvetleri'nden (NAF) yapılan açıklamada, saldırının ardından ordunun bölgede silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda çok sayıda çete üyesinin etkisiz hale getirildiği, çetelerin sığınaklarının imha edildiği aktarıldı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.