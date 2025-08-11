Nijerya'da Silahlı Çetelere Operasyon

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.???????
Ülkede yürütülen Fansan Yamma Operasyonu Komutanlığından yapılan açıklamada, ordunun Zamfara'da silahlı çete üyelerine yönelik hava ve kara operasyonları düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlarda, aralarında sözde liderlerin de bulunduğu 100'den fazla silahlı çete üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.
Zamfara eyaletinde son zamanlarda artan çete saldırıları nedeniyle halk zaman zaman protesto düzenliyor.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
