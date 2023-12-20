Nijerya\'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı bir grup, Taraba eyaletine bağlı Yorro bölgesinde baskın düzenledi.
Baskında, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 23 kişi kaçırıldı.
Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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