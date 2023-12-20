 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı bir grup, Yorro bölgesinde baskın düzenleyerek aralarında bölge şefinin de bulunduğu 23 kişiyi kaçırdı. Nijerya'da fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanmasına rağmen, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmaktadır.

Nijerya\'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı
20.12.2023 - 00:55,
Abone Ol

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Taraba eyaletinde silahlı kişilerin 23 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı bir grup, Taraba eyaletine bağlı Yorro bölgesinde baskın düzenledi.

Baskında, aralarında bölge şefinin de bulunduğu 23 kişi kaçırıldı.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Afrika, Nijerya, Uluslararası, Güvenlik, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı - Son Dakika


00:44
Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33
Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25
Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13
BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09
Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49
PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10
İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36
İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık

Son Dakika
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:25 Benzine gece yarısı 1 lira 49 kuruş zam geldi
00:13 BMGK'de Gazze karar tasarısının oylaması ikinci kez ertelendi
00:09 Esra Erol'un programına katılan kadın, pırasaya tiki olan eşini bayılttı
23:49 PORTAŞ'a 28 milyar lira zarar ettiren Mesut Özarslan, İYİ Parti'den istifa etti
23:10 İzlanda'daki yanardağın patlama anı kamerada
22:36 İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor? PDFK'nın talimatnamesi çok açık
22:24 İşte İstanbulspor-Trabzonspor maçında kriz yaratan tartışmalı pozisyon
22:03 İstanbulsporlu oyuncu Simon Deli, maçın devam etmesi için başkanın önünde diz çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 01:06:59. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı kişiler 23 kişiyi kaçırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement