Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırı nedeniyle 1000'den fazla kişinin evini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.
Ohimini Yerel Yönetim Bölgesi Başkanı Gabriel Adole, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Ohimini'ye bağlı Oglewu bölgesindeki Ankpechi köyüne silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.
Adole, saldırı nedeniyle 1000'den fazla kişinin yerinden edildiğini ve komşu yerleşim yerlerine sığındığını kaydetti.
Nijerya'nın önemli tarım merkezlerinden Benue eyaletinde, son yıllarda silahlı grupların saldırıları ile arazi ve otlak kullanımı kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle güvenlik sorunları yaşanıyor.
Sık sık düzenlenen saldırılar nedeniyle binlerce kişi yerinden edilirken, tarımsal faaliyetler de ciddi şekilde aksıyor.
Son olarak 14 Temmuz'da eyaletin Otukpo bölgesine bağlı Nobi köyüne düzenlenen saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Silahlı Saldırı: 1000 Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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