Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü

06.04.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benue eyaletinde Paskalya kutlamasında silahlı saldırı düzenlendi, 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi.

Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, dün Paskalya kutlamaları sırasında Benue eyaletine bağlı Mbalom bölgesine gelen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 17 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırılarda çok sayıda kişinin kaçırıldığı aktarılan açıklamada, çok sayıda evin ve dükkanların kundaklandığı ifade edildi.

Açıklamada, olayın eyalette kontrolsüz şiddetin bir örüntüsünü yansıttığı belirtilerek, "Saldırıyı kınıyoruz. Saldırının ardından hala kayıp olanları arayan aileler var." ifadeleri kullanıldı.

Benue eyaletinde benzer saldırılar nedeniyle 500 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin çoğunun şu anda su, gıda, sağlık hizmetleri ve sanitasyona sınırlı erişimi olan aşırı kalabalık kamplarda yaşadığı belirtildi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Paskalya, Nijerya, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı 17 yaşındaki çocuk iki polisi birden bıçakladı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
Hizbullah’ın “İngiliz savaş gemisini hedef aldığı“ iddiası Hizbullah'ın "İngiliz savaş gemisini hedef aldığı" iddiası
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı

19:13
Galatasaray’dan dünyada ses getirecek tarihi transfer operasyonu
18:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken ya da ara seçim yok
18:33
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den dikkat çeken ehliyet itirafı
18:30
Savaş sürerken Trump’tan dikkat çeken açıklama: ABD halkı geri dönmemizi istiyor
18:08
Sergen Yalçın derbi sonrası iki futbolcusunun biletini kesti
17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 19:40:20. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.