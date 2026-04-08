Nijerya'da Silahlı Saldırı: 20 Ölü

Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı çete üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesindeki iki köye saldırı düzenledi.

Saldırılarda 20 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Niger Valisi Mohammed Umaru Bago, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, saldırıları anlamsız, barbarca ve insanlık dışı olarak nitelendirdi.

Saldırıları kınayan Bago, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.