Nijerya'da Silahlı Saldırı: 9 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda, biri polis 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Agatu Bölge Başkanı Melvin Ejeh, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesinde saldırı düzenlediğini belirtti.

Ejeh, saldırıda aralarında bir polisin de bulunduğu 9 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Benue eyaletinde hayvancılıkla uğraşan Fulani kabilesi ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Silahlı kişilerin, haziran ayında Benue eyaletinde düzenlediği saldırılarda yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin farklı bölgelerine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını tehdit ediyor.