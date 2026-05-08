Nijerya'da Silahlı Saldırıda 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nijerya'da Silahlı Saldırıda 14 Kişi Hayatını Kaybetti

08.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plateau eyaletinde 3 hamile kadının da aralarında bulunduğu 14 kişi silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın Plateau eyaletinde silahlı saldırganların düzenlediği saldırıda aralarında 3 hamile kadının da bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Plateau'ya bağlı Ngbra Zongo bölgesinde yaşayan Raphael Ebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde bölgeye gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda aralarında 3 hamile kadının bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Ebi, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Ebi, saldırganların bir evden diğerine geçerek masum insanlara saldırdığını anlattı.

Ngbra Zongo Toplum Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Danjuma Auta da saldırıyı kınadı ve "trajik ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Auta, topluluklarında kan dökülmesinden derin üzüntü duyduklarını kaydederek, güvenlik güçlerinin kırsal toplulukları korumak için çabalarını artırması ve saldırıların sorumlularını yakalayarak adalet önüne çıkarması gerektiğini söyledi.

Plateau Polis Sözcüsü SP Alabo Alfred ise bölgedeki durumun "kontrol altına alındığını" belirterek, polis ekiplerinin saldırıdan etkilenen bölge sakinleriyle birlikte çalıştığını ifade etti.

Öte yandan, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Şiddet, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Silahlı Saldırıda 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Bodrum FK’den Süper Lig yolunda kritik bir zafer Bodrum FK'den Süper Lig yolunda kritik bir zafer
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi Süper Lig’e son 2 maç Çorum FK taraftarı önünde kazanmayı bildi! Süper Lig'e son 2 maç
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor İran’dan füze saldırısı açıklaması Hürmüz Boğazı’nda gerilim tırmanıyor! İran’dan füze saldırısı açıklaması

18:38
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
Beşiktaş İskelesi önünde bıçaklı kavga: 3 yaralı
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 19:21:44. #7.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Silahlı Saldırıda 14 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.