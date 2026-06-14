Nijerya'nın Benue eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Benue eyaletindeki güvenlik yetkilisi Nura Umar, yerel basına yaptığı açıklamada, Wadata bölgesinden Daududawada bölgesine gitmek üzere yola çıkan yolcu teknesinin, şiddetli yağış nedeniyle eyaletteki nehirde battığını belirtti.
Umar, kazada aralarında hamile kadın ve 6 çocuğun bulunduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.
Teknede yaklaşık 40 yolcunun bulunduğunu aktaran Umar, kaza yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Nijerya'da Tekne Kazası: 11 Ölü - Son Dakika
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