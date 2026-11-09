Nijerya'da terör örgütlerine operasyon düzenlendi, 58 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nijerya'da terör örgütlerine operasyon düzenlendi, 58 terörist etkisiz hale getirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nijerya'da 30 Ekim-5 Kasım'da Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 58 terörist etkisiz hale getirildi. Tümgeneral Michael Onoja, aynı operasyonlarda 92 teröristin yakalandığını ve fidye için rehin alınan 44 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik operasyonlarda 7 günde 58 terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Medya Operasyonları Direktörü Tümgeneral Michael Onoja, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin 30 Ekim-5 Kasım'da ülkenin farklı bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlediğini kaydetti.

Operasyonlarda 58 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Onoja, 92 teröristin de yakalandığını belirtti.

Onoja, operasyonlarda fidye için rehin alınan 44 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA
Batı AfrikaBoko HaramOperasyonNijeryaGüncelTerörDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı Belediye altın dağıtacak Bu ilçede bebek sahibi olan yaşadı! Belediye altın dağıtacak
Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti Fiyatlar dudak uçuklattı Kaya Çilingiroğlu vale ücretlerine isyan etti! Fiyatlar dudak uçuklattı
40 yıl boyunca dolapta saklandı İçinden 150 milyon TL’lik servet çıktı 40 yıl boyunca dolapta saklandı! İçinden 150 milyon TL'lik servet çıktı
Bruce Willis’in son hali yürek burktu Bakımına servet harcanıyor Bruce Willis'in son hali yürek burktu! Bakımına servet harcanıyor
Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı Kapıdaki gizemli notu gören postacı polisi aradı, içeriden 3 kardeşin cesedi çıktı
00:01
Emir Sarıgül’den babasına iki darbe birden
Emir Sarıgül'den babasına iki darbe birden
23:21
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
İzmir’de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi
22:43
Göztepe’nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
Göztepe'nin Çinli yıldızı Yushan Zhuang İzmir sevdalısı oldu: En çok buna şaşırdım
22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “fon soruşturması“ açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "fon soruşturması" açıklaması
22:23
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 17
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 17
22:10
Dosyası Ankara’ya gönderilen Mustafa Sarıgül’den açıklama
Dosyası Ankara'ya gönderilen Mustafa Sarıgül'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 00:46:32. #.0.3#
SON DAKİKA: Nijerya'da terör örgütlerine operasyon düzenlendi, 58 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android