Nijerya'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 187 Kişi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nijerya'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 187 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda bir haftada 187 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucunda 109 kişi kurtarıldı ve 183 terörist yakalandı. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

11.07.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda bir haftada 187 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik güçlerinin işbirliğinde bir haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde terör örgütleri Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini hatırlattı.

Buba, operasyonlarda 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, onlarca çete üyesinin de yaralandığını kaydetti.

Operasyonlarda, ülkenin kuzeyinde çetelerin fidye için rehin aldığı 109 kişinin de kurtarıldığını açıklayan Buba, 183 teröristin yakalandığını belirtti.

Buba, operasyonlarda terörist ve silahlı çete üyelerine ait çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Boko Haram, Nijerya, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 187 Kişi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:29 Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı Adnan Oktar davasında örgütün hukuk imamından çarpıcı sözler: Zıvanadan çıkmıştı, en büyük korkusu yalnız kalmaktı
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
17:54 TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu: Kesinlikle adaylıktan çekilmeyeceğim
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 19:19:20. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 187 Kişi Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement