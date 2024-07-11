Nijerya'da Terör Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 187 Kişi Etkisiz Hale Getirildi

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Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile çete üyelerine yönelik operasyonlarda bir haftada 187 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ordu ve güvenlik güçlerinin işbirliğinde bir haftadır ülkenin çeşitli eyaletlerinde terör örgütleri Boko Haram, ISWAP ve çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlendiğini hatırlattı.

Buba, operasyonlarda 187 terörist ve silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, onlarca çete üyesinin de yaralandığını kaydetti.

Operasyonlarda, ülkenin kuzeyinde çetelerin fidye için rehin aldığı 109 kişinin de kurtarıldığını açıklayan Buba, 183 teröristin yakalandığını belirtti.

Buba, operasyonlarda terörist ve silahlı çete üyelerine ait çeşitli silah ve mühimmatın ele geçirildiğini aktardı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.