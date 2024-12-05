Nijerya'da Trafik Kazası: 12 Ölü

Güncel

ABUJA, 5 Aralık (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzeyindeki Yobe eyaletinde kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyan bir minibüsün duran bir kamyona çarparak alev alması sonucu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri Bölüm Komutanı Livinus Yilzoom çarşamba günü eyaletin başkenti Damaturu'da gazetecilere yaptığı açıklamada kazanın salı günü geç saatlerde Baimari-Geidam yolunda meydana geldiğini söyledi.

Yilzoom, kazanın ardından çıkan yangında, şoför de dahil olmak üzere minibüste bulunanların tanınamayacak hale geldiğini belirtti.

Yilzoom, trafik polisi tarafından yapılan ön soruşturmaya göre kazanın "kamyonun yolu tıkaması, minibüsün ise aşırı hız yapması ve kapasitesinin üzerinde yolcu taşıması" nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasite üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.